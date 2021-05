Topjaar voor champagne, ondanks de crisis

Meer geld voor luxe eten & drinken

‘De gemiddelde Nederlander spaart meer, omdat hij niet op vakantie of uit eten kan gaan. Mensen geven nu veel meer uit aan luxe eten en drinken thuis. Een kwalitatief stuk vlees van de keurslager en een mooie fles wijn of champagne. In Nederland was champagne afgelopen jaren al gepopulariseerd, maar COVID heeft dit enorm versneld. We drinken champagne al lang niet meer alleen bij een nieuwe baan of een nieuw huis, maar ook op een zonnige dinsdagmiddag in de tuin, aan het begin van een diner of om te genieten van het leven.’

Een crisis leidt tot meer champagneverkoop

Dat een crisis leidt tot stijging van de champagneverkoop is niet nieuw. ‘Afgelopen 40 jaar zien we dat champagne na elke crisis sterker uit de strijd is gekomen. Bijvoorbeeld de kredietcrisis van 2009 zorgde voor een volumedaling van maar liefst 35%, in vergelijking met het jaar daarvoor. Maar na twee jaar lagen de verkoopcijfers hoger dan toen we de crisis in gingen. We zien nu al dat de verkoopcijfers van deze maand verdubbeld zijn ten opzichte van vorig jaar april. Onze verwachting is dat dit jaar één van de beste champagnejaren ooit wordt.’

Effect pas over paar jaar zichtbaar

Een tekort aan champagne dreigt niet direct, omdat er nu nog voldoende voorraad in de kelders ligt. Vanwege de minimale rijpingsperiode loopt champagne altijd een paar jaar achter de feiten aan. Hoe de situatie over drie jaar is, durft Bron nog niet te voorspellen. ‘Vanwege corona kon er namelijk twee maanden lang niet geproduceerd worden, iets wat moeilijk in te lopen is. Bovendien is de hoeveelheid druiven die mocht worden geoogst afgelopen jaar aan banden gelegd vanwege de wereldwijde crisis. Er mocht vorig jaar slechts 8.000 kilo druiven per hectare worden geplukt, iets meer dan de helft van de opbrengst van 2018. Ook is dit jaar voor de champagne slecht begonnen, vanwege enorme nachtvorst die 20% van het areaal heeft aangetast. We weten niet wat we dit jaar, tot de oogst in augustus/september, nog kunnen verwachten. Verschillende factoren als de economie, de voorraad en het klimaat hebben invloed op de beschikbare hoeveelheid en de uiteindelijke prijs van champagne.’