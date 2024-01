De tien hoteltrends van 2024

2 ME & AI

Elke gast wil een hyper-persoonlijke ontvangst en dat in tijdens van krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwe technologie kan er gelukkig voor zorgen dat elk verblijf maatwerk wordt. Artificial InteIligence zorgt voor een persoonlijke ervaring door de wensen van de gasten vooraf, tijdens en na het verblijf beter te inventariseren. Van een persoonlijke welkomstcocktail tot een op maat gemaakte souvenir. Door de gasten van de wensen beter te inventariseren is er minder waste. Dat zien we ook in restaurants: op maat gemaakte menu’s. Ook zien we personal pricing opkomen, op basis van AI.

3 MADE-TO-MEASURE

We zien niet alleen maatwerk als het gaat om service, maar ook in het interieur. Hotelinterieurs en meubels worden steeds vaker op maat gemaakt door lokale designers en ambachtslieden om zo een eigen stijl te creëren en om ervoor te zorgen dat ze een levenslang meegaan in plaats van elke keer weer de interieurs aan te passen aan tijdelijke trends en grillen.