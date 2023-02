Vluchten in het interieur

1. ZENSATIONAL

MINIMALISTISCHE INTERIEURS

In deze turbulente tijden van haperende economie en oorlog, willen mensen zich af en toe even terug kunnen trekken in een omgeving die rust geeft. Een interieur waar mensen de dagelijkse zorgen en hectiek even achter zich kunnen laten. Geen drukke designs of felle kleuren, maar gradaties van wit en natuurtinten. Functioneel design, met veel aandacht voor vormen, tactiliteit, licht, geur. Dit zien we terug in het interieurdesign van hotels en dit heeft ook weer invloed op de inrichting bij mensen thuis. Zij maken van hun slaapkamer en badkamer een hotelsuite, waar ze zich even terug kunnen trekken. Een plek waar geen spullen rondslingeren, maar die volledig zen is.